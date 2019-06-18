Юный фигурист в Петербурге получил тяжелые травмы от конька партнерши

Санкт-Петербург, , 09:47 — REGNUM Сотрудники полиции Санкт-Петербурга выясняют обстоятельства травмирования ребенка в спортивной школе в переулке Каховского в Василеостровском районе города. По данным СМИ, спортивная травма стала следствием несчастного случая на тренировке.

О ЧП полицейским сообщили сотрудники медицинского учреждения, куда с тяжелыми телесными повреждениями доставили 9-летнего мальчика.

«По данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили 18 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как выяснило агентство «Оперативное прикрытие», ребенка доставили в больницу из спортивной школы «Динамо» с открытой черепно-мозговой травмой, переломом передней лобной кости, рубленой раной лба.

«По предварительным данным, накануне около 14:30 после падения на тренировке по фигурному катанию ему на голову коньком наступила фигуристка», — сообщает источник.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте текущего года южнокорейская фигуристка Лим Ын Су получила травму на разминке перед соревнованиями в Японии. Предполагается, что её умышленно порезала коньком соперница из США Мэрайя Белл.

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