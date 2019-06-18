В Ярославской области развивается история с подделкой подписей жителей

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 09:44 — REGNUM В Переславле-Залесском Ярославской области продолжает развиваться ситуация с одновременным переходом почти 130 домов в две управляющие компании, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Жители заявляют, что никаких собраний не проводилось, а их подписи в протоколах подделаны. Косвенным доказательством этого мнения стали договоры, размещенные на официальном сайте ГИС ЖКХ. Все без исключения договоры были подписаны 19 апреля 2019 года — в один день. Тексты договоров, заключенных обеими компаниями, совпадают с точностью до реквизитов. Дома были переведены в две новые управляющие компании — ООО «УК Переславль» (100 домов) и ООО «УК МКД» (29 домов).

При этом на первой странице договоров, которые якобы заключило с собственниками жилых помещений ООО «УК МКД», указано в качестве одной из договаривающихся сторон ООО «УК Переславль» в лице директора Александра Амосова. На последней странице договоров при этом стоят реквизиты ООО «УК МКД» и подпись ее директора Михаила Муленкова. Такая «ошибка» закралась во все 29 договоров, которые заключило ООО «УК МКД».

Судя по этим договорам, они заключались крайне спешно в одном месте по обоим управляющим компаниям. Сейчас полиция ведет проверку по факту возможной подделки подписей жителей. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.

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