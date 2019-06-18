Бастрыкин поручил проверить выдачу льготных лекарств в Ярославской области

Ярославль, , 09:16 — REGNUM Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку ситуации с льготным обеспечением лекарствами граждан в Ярославской области. Об этом сообщает официальный сайт следственного комитета.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, регион вошел в числе проблемных по итогам масштабной проверки Росздравнадзора. 17 июня сюжеты о проблемах с лекарствами в Ярославской области показали федеральные телеканалы. Сообщения в СМИ и стали поводом для реакции СКР.

«В частности сообщается, что пожилая жительница Ярославской области не получает жизненно важный препарат и вынуждена покупать его сама. Другая женщина, страдающая от астмы, как сообщается, должна была получить шесть ингаляторов в этом году, но получила три, а замена препарата на другой привела к побочным эффектам. Также журналисты сообщили о женщине, которая вынуждена добиваться выдачи лекарства для своего сына, однако чиновники решили выдать аналог препарата, который ему не подходит. Еще одна женщина из Ярославской области утверждает, что её сын скончался из-за нехватки необходимых лекарств», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Помимо Ярославской, будут проведены проверки в Новгородской области и в Краснодарском крае. СКР запросит соответствующую информацию у Росздравнадзора.

Управление Следственного комитета по Ярославской области начало проверку действий ярославских чиновников. Речь может идти о халатности.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава департамента здравоохранения Ярославской области Руслан Саитгареев объяснил нехватку лекарств «объективными причинами» в связи с проведением конкурсных процедур при госзакупках. Массовые сообщения о проблемах с бесплатными лекарствами начались как раз после назначения Саитгареева. При нем проблема приобрела системный характер.

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