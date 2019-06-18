Вторник, 18 Июня 2019 года
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Появились кадры с места стрельбы на чемпионском параде в Торонто

Происшествия

По последним данным, пострадали четыре человека

Торонто, Канада, 18 июня 2019, 09:05 — REGNUM  В социальных сетях появилось видео с чемпионского парада команды Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) «Торонто Рэпторс» в канадском Торонто, на котором произошла стрельба.

https://twitter.com/CTVNews/status/1140722343825813504

Как сообщало ИА REGNUM, неизвестные открыли стрельбу на пересечении улиц Бэй и Альберта. В результате, по последним данным, пострадали четыре человека. По подозрениям в стрельбе уже арестованы два человека, их жизни нчиего не угрожает. В настоящее время полиция не рассматривает версию теракта.

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