Появились кадры с места стрельбы на чемпионском параде в Торонто

Торонто, Канада, , 09:05 — REGNUM В социальных сетях появилось видео с чемпионского парада команды Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) «Торонто Рэпторс» в канадском Торонто, на котором произошла стрельба.

https://twitter.com/CTVNews/status/1140722343825813504

Как сообщало ИА REGNUM, неизвестные открыли стрельбу на пересечении улиц Бэй и Альберта. В результате, по последним данным, пострадали четыре человека. По подозрениям в стрельбе уже арестованы два человека, их жизни нчиего не угрожает. В настоящее время полиция не рассматривает версию теракта.

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