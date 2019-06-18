В Самарской области лось утонул в оросительной системе

Самара, , 09:04 — REGNUM В Самарской области через суд взыскан ущерб с ФГБУ «Управление «Самарамелиоводхоз» за гибель лося. Животное утонуло из-за ненадлежащей эксплуатации оросительной системы, сообщает Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.

В ходе проверки было установлено, что «Самарамелиоводхоз» ненадлежащим образом эксплуатирует Спасскую оросительную систему в Приволжском районе Самарской области.

«В результате отсутствия сооружений по предотвращению гибели животных, в том числе ограждений, в водном канале утонул лось», — говорится в сообщении.

Ущерб, причиненный окружающей среде в результате гибели животного, оценён в 240 тыс. рублей. С целью возмещения ущерба природоохранный прокурор обратился Октябрьский районный суд, который удовлетворил требования в полном объёме.

Напомним, в мае 2019 года пресс-служба Всемирного фонда дикой природы (WWF) России распространила информацию о том, что в России в будущем могут перестать существовать сразу несколько видов животных. Под угрозой исчезновения оказались сайгак, переднеазиатский леопард, кулики-лопатени, кречеты, сахалинские осетры и и калуги. При этом популяцию некоторых видов животных, которые находились на грани вымирания в XX веке, благодаря усилиям специалистов и целого ряда организаций удалось увеличить.

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