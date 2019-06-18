ООН подтвердила гибель 17 человек в суданском регионе Дарфур

Эль-Фашер, Судан, , 08:50 — REGNUM В деревне Делейдж в регионе Дарфур на западе Судана было убито 17 человек, более 100 домов были сожжены, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление ООН.

Представители объединенной миссии ООН и Африканского союза в Дарфуре также подтвердили, что 15 человек были ранены в ходе насилия, «произошедшего во время столкновений между кочевниками и оседлыми жителями, вспышку конфликта вызвало возмущение ростом цен на продукты на местном рынке». Атака произошла в понедельник, 10 июня.

Врачи, связанные с оппозицией, подозревают в нападении на рынок боевиков одной из группировок.

По оценкам ООН, в результате Дарфурского конфликта были убиты по меньшей мере 300 000 человек, около 2,7 миллионов были вынуждены стать беженцами.