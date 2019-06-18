В китайской Сычуани объявлена чрезвычайная ситуация из-за землетрясения

Чэнду, Китай, , 08:11 — REGNUM Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР инициировало утром по местному времени 18 июня чрезвычайное положение в связи с землетрясением магнитудой 6,0 в провинции Сычуань на юго-западе страны, передает агентство Синьхуа.

Специальная рабочая группа была направлена на место происшествия для устранения последствий. Министерство совместно с Администрацией национального продовольствия и стратегических ресурсов КНР выделило 5 тыс. палаток, 10 тыс. раскладушек и 20 тыс. одеял для пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 8:30 по местному времени 18 июня, 12 человек погибли и еще 125 получили ранения. 116 пожарных машин и 526 пожарных мобилизованы для борьбы с последствиями трагедии на местах. Землетрясение произошло в уезде Чаннин города Ибинь в 22:55 по местному времени 17 июня.

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