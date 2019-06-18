Число жертв землетрясения в китайской Сычуани выросло до 12 человек

Чэнду, Китай, , 08:04 — REGNUM Число жертв землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе Китая увеличилось до 12 человек, число пострадавших достигло 125 человек, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям КНР, передает 18 июня агентство Синьхуа.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в 22:55 по местному времени в уезде Чаннин города Ибинь. Эпицентр залегал на глубине 16 км по координатам 28,34 градуса северной широты и 104,9 градусов восточной долготы, сообщили в Китайском сейсмологическом центре.

Большинство жертв вызваны обрушением зданий, отмечают спасатели. В настоящее время 53 человека получают медицинскую помощь в двух госпиталях Чаннниа. Среди них нет находящихся в критическом состоянии, однако шестеро получили серьезные ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Китая направили в пострадавшие районы 5 тыс. палаток, 10 тыс. раскладушек и 20 тыс. одеял. После первого землетрясения магнитудой 6,0 последовали еще два.

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение в Сычуани: 11 погибших, 122 раненых, повреждены магистрали