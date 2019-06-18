На северо-востоке ДР Конго убиты более 160 человек

Буниа, Конго, , 08:08 — REGNUM За прошедшую неделю в северо-восточных провинциях ДР Конго убит по меньшей мере 161 человек, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление представителей местной администрации от 17 июня.

По информации властей, причиной гибели людей стал очередной всплеск межэтнических столкновения между скотоводами и земледельцами. В серии столкновений пострадали скотоводы этноса хема, которые давно конфликтуют с земледельцами этноса ленду за право на выпас скота и политическое представительство. Однако точная личность нападавших остается неизвестной.

В 1999 — 2007 годах между этносами хема и ленду разгорелся конфликт. В результате столкновений погибли 50 тысяч человек.

В 2017 и 2018 годах конфликт разгорелся с новой силой. Сотни человек были убиты в ходе ответных атак, десятки тысяч человек были вынуждены стать беженцами.