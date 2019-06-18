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ЛНР: ВСУ за сутки трижды нарушили режим прекращения огня

Происшествия

Никто не пострадал

ЛНР: ВСУ за сутки трижды нарушили режим прекращения огня
Иллюстрация: Mil.gov.ua
На позиции ВСУ

Луганск, 18 июня 2019, 07:52 — REGNUM  За минувшие сутки зафиксировано три случая нарушения перемирия со стороны украинских формирований, заявили 18 июня в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Под обстрелами оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Калиново и Нижнее Лозовое.

Украинские силовики выпустили шесть мин калибра 120 мм в направлении Нижнего Лозового, а также применили гранатомёты АГС и СПГ.

В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее были зафиксированы два обстрела боевиками ВСУ населённых пунктов Смелое и Фрунзе. Использовались 82-мм миномёты и вооружение БМП.

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