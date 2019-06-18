На Алтае пьяные угонщики напали на полицейских

Заринск, Алтайский край, , 08:33 — REGNUM Операция по задержанию подозреваемых в угоне автомобиля чуть не закончилась плачевно: алтайские сотрудники полиции были вынуждены вызывать подкрепление, чтобы унять разбушевавшихся «угонщиков» в Заринске. Подробности уголовного дела, возбуждённого по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») сообщила сегодня, 18 июня, исполняющий обязанности старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Татьяна Эрдле.

Инцидент произошёл 15 июня у гаражных боксов. Подозреваемые, которых правоохранители намеревались задержать, находились в состоянии алкогольного опьянения и оказали активное сопротивление, а также нанесли двум полицейским удары руками и ногами. Полицейским пришлось предупредить дебоширов о возможности применения табельного оружия и вызове подкрепления.

«В настоящее время в отношении двух подозреваемых по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего», — пояснили в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Напомним, ещё один эпизод нападения на представителей власти произошёл 10 февраля 2018 года в алтайском селе Целинное. Год условного наказания получил старший судебный пристав межрайонного подразделения ФССП по Алтайскому краю за то, что, находясь за рулём в состоянии алкогольного опьянения, ударил ногой одного из полицейских, остановивших автомобиль для проверки документов.