Запаниковавшие пассажиры отказались вылететь из Новосибирска в Таиланд

Новосибирск, , 07:37 — REGNUM В новосибирском аэропорту «Толмачёво» накануне вечером, 17 июня, из-за паники пассажиров был задержан вылет рейса в Таиланд.

Как пишут «НГС Новости» со ссылкой на своего читателя Матвея Кудюкова, рейс № 5421 авиакомпании AZUR air должен был вылететь по расписанию 17 июня в 22:00 (время местное) из аэропорта «Толмачёво» в таиландский город Паттайя. Но долгое время самолёт не могли завести, после чего пассажиры начали паниковать и возмущаться. В итоге вылет был задержан, а 15 человек (десять взрослых и пятеро детей) и вовсе отказались лететь на этом самолёте.

«При выполнении предполётной подготовки рейса ZF-5421 Новосибирск — Утапао была выявлена незначительная техническая неисправность силовой установки. Через 40 минут самолёт был полностью исправен и готов к выполнению рейса. Тем не менее 15 человек приняли решение об отказе от полёта на исправном воздушном судне. Часть времени потребовалась на снятие багажа данных пассажиров. В результате общее время задержки рейса от намеченного графиком составило около 1 часа 35 минут. В данный момент самолёт с 222 пассажирами уже несколько часов находится воздухе и направляется к месту назначения», — отметили изданию в авиакомпании AZUR air.

В AZUR air подчеркнули, что возврата денег за билеты пассажирам, отказавшимся лететь на самолёте, не будет, так как, «в случае добровольного отказа пассажира от полёта на исправном воздушном судне денежные средства в соответствии с законодательством не возмещаются».

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