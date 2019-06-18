Иллюзионист погиб во время выполнения опасного трюка в Индии

Калькутта, Индия, , 07:26 — REGNUM Индийский иллюзионист Чанчал Лахири, известный под сценическим псевдонимом Джадугар Мандрейк, погиб во время выполнения трюка, пишет газета Kronen Zeitung.

16 июня Джадугар Мандрейк должен был продемонстрировать умение быстро освободиться из стальных цепей в водах Ганга в Калькутте.

«Если мне удастся освободиться, это будет волшебно. Если я не смогу этого сделать, это будет трагично», — сказал он прессе перед выполнением трюка.

Мужчину в ярком красно-желтом купальном костюме связали цепями с замками и при помощи веревки опустили в реку. За исполнением трюка наблюдали члены его семьи, полицейские и репортеры. На поверхности воды Мандрейк уже показывался.

Тело 40-летнего иллюзиониста было обнаружено в реке вечером 17 июня. 21 год назад он успешно выполнил аналогичный трюк на этом же месте.