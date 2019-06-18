ВВС США уничтожили 16 боевиков ИГИЛ* в Ираке

Багдад, , 07:25 — REGNUM Международная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, нанесла авиаудар по позициям боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в иракской провинции Ниневия, в результате чего было ликвидировано 16 террористов. Об этом 17 июня сообщает Kurdistan.ru.

Операция была проведена на основе данных, полученных от разведывательных служб, целью удара был туннель, в котором укрывались боевики.

Как передавало ИА REGNUM, власти Ирака еще в декабре 2017 года объявили о полной победе над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тем не менее «спящие ячейки» террористов по-прежнему проявляют себя во многих регионах государства.