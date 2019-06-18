Вторник, 18 Июня 2019 года
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ВВС США уничтожили 16 боевиков ИГИЛ* в Ираке

Происшествия

ИГИЛ* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Багдад, 18 июня 2019, 07:25 — REGNUM  Международная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, нанесла авиаудар по позициям боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в иракской провинции Ниневия, в результате чего было ликвидировано 16 террористов. Об этом 17 июня сообщает Kurdistan.ru.

Операция была проведена на основе данных, полученных от разведывательных служб, целью удара был туннель, в котором укрывались боевики.

Как передавало ИА REGNUM, власти Ирака еще в декабре 2017 года объявили о полной победе над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тем не менее «спящие ячейки» террористов по-прежнему проявляют себя во многих регионах государства.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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