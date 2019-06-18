Водитель скутера пострадал при столкновении с ограждением в Петербурге

Санкт-Петербург, , 05:59 — REGNUM Водитель скутера врезался в ограждение на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба отдела пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Сообщается, что инцидент произошел в районе дома № 56 по Пискаревскому проспекту. В результате столкновения водитель скутера получил тяжелые травмы и был госпитализирован. По данным Telegram-канала «Аварийный Петербург», в настоящее время пострадавший находится в коме.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня в Домодедове Московской области в результате ДТП погиб мотоблогер Артём Болдырев по прозвищу Болт. Его мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем на 68-м километре трассы М-4 «Дон».

Читайте ранее в этом сюжете: Мотоблогер Болт погиб на трассе в Подмосковье