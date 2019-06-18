Землетрясение в Сычуани: 17 погибших, 122 раненых, повреждены магистрали

Чэнду, Китай, , 05:40 — REGNUM Одиннадцать человек погибли и еще 122 получили ранения в результате землетрясения магнитудой 6,0, которое произошло 17 июня в провинции Сычуань, сообщили власти города Ибинь, передает агентство Синьхуа.

Землетрясение произошло в уезде Чаннин города Ибинь в 22:55 по местному времени 17 июня. Эпицентр залегал на глубине 16 км по координатам 28,34 градуса северной широты и 104,9 градуса восточной долготы, сообщили в Китайском сейсмологическом центре.

В настоящее время прижимаются все необходимые поисково-спасательные мероприятия. Администрация национального продовольствия и стратегических резервов выделило 5 тыс. палаток, 10 тыс. раскладушек и 20 тыс. одеял для пострадавших от толчков.

Землетрясение вызывало также разрушение транспортной инфраструктуры. В частности, ключевая автомагистраль, соединяющая и Ибинь и уезд Сюйюн города Лучжоу закрыта. Некоторые секции других шоссе также были перекрыты из-за разрушений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было известно о 11 жертвах и 120 пострадавших. При этом, два мощных землетрясения произошли подряд. Одно — магнитудой 6,0, а второе — магнитудой 5,1. Затем стало известно и о третьем землетрясении магнитудой 5,3.

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