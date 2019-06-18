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Аэропорт Якутска заработал в штатном режиме после ЧП с АН-12

Происшествия

Причиной инцидента стала неисправность рулевого управления

Якутск, 18 июня 2019, 05:36 — REGNUM  Самолёт авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс Зырянка-Якутск и при посадке в аэропорту столицы республики выкатившийся за пределы взлётно-посадочной полосы, эвакуирован. Работа аэропорта возобновлена в штатном режиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в его пресс-службе.

Все шесть задержанных в связи с ЧП рейсов уже выполнены.

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Как сообщало ИА REGNUM, причиной того, что Ан-12 выкатился за пределы ВПП, стала неисправность рулевого управления АН-12 На борту самолёта находилось десять человек, в том числе семь пассажиров. Пострадавших нет. ЧП произошло в 7:05 по местному времени (1:05 по мск) и стало причиной задержки шести рейсов и перенаправления в Мирный самолёта, который летел из в Москвы в Якутск.

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Авиапроисшествия
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