Три человека перевернулись на лодке на западе Москвы

Москва, , 04:40 — REGNUM Лодка, в которой находились три человека — два мужчины и девушка, опрокинулась в Живописной бухте на западе Москвы, в результате чего все пассажиры лодки оказались в воде. О происшествии сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Сообщается, что лодка с тремя людьми перевернулась на глазах спасателей, которые патрулировали водоем. Спасателям удалось вытащить молодых людей из воды на борт спасательного катера и доставить на берег, где им оказали первую помощь. По предварительной версии, пассажиры лодки находились в состоянии алкогольного опьянения. От госпитализации пострадавшие отказались.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая спасатели вытащили из воды Москвы-реки молодого человека, который пытался на спор переплыть реку. По предварительным данным, 21-летний молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Его передали сотрудникам полиции.

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