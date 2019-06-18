Грузовик перевернулся в Новой Москве

Москва, , 02:59 — REGNUM Грузовой автомобиль упал на бок в деревне Мешково в Троцком и Новомосковском административном округе Москвы, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного ГИБДД РФ.

Сообщается, что в результате аварии пострадавших не было, сам инцидент как ДТП не оформлялся. В настоящее время неизвестно, что послужило причиной опрокидывания грузовика. Сейчас обстоятельства и причины ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня в Свердловской области цементовоз врезался в грузовик, в результате чего грузовой автомобиль опрокинулся и загорелся. По предварительным данным, водитель цементовоза не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком. В результате ДТП пострадал виновник аварии, его госпитализировали с тяжелыми травмами.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Екатеринбургом загорелся грузовик после столкновения с цементовозом