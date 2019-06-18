Вторник, 18 Июня 2019 года
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Заключенный захватил заложницу в тюрьме в Любеке

Происшествия

В настоящее время полиция ведет переговоры с захватчиком

Любек, Германия, 18 июня 2019, 02:17 — REGNUM  В тюрьме немецкого города Любек один из заключенных захватил женщину в заложники, сообщает газета Luebecker Nachrichten со ссылкой на представителей полиции.

Сообщается, что один из заключенных, вооруженный ножом, захватил в заложники тюремного психолога. Издание отмечает, что злоумышленник ранее был приговорен к тюремному заключению за сексуальное насилие. В настоящее время здание тюрьмы оцеплено силовиками, полиция ведет переговоры с захватчиком.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня во французской тюрьме Конде-сюр-Сарт в департаменте Орн один из заключенных захватил двух заложников — стажера и надзирателя. Позднее полиции удалось освободить заложников, захватчика арестовали и поместили под стражу.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции освободили заложников, захваченных в тюрьме

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Происшествия в местах лишения свободы
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