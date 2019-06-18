Пожар на территории Северного речного вокзала в Москве ликвидирован

Москва, , 01:10 — REGNUM Пожарным удалось ликвидироватьвозгорание на складе на территории Северного речного вокзала в Москве. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Чуть ранее в пресс-службе столичного управления МЧС России сообщали о локализации пожара на площади около 300 квадратных метров. По информации ведомства, в результате происшествия никто не пострадал.

Как передавало ИА REGNUM, возгорание произошло вечером 17 июня в одноэтажном складском помещении Северного речного вокзала, расположенном по адресу: Ленинградское шоссе, 51.

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