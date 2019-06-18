Вторник, 18 Июня 2019 года
00:59:35 МСК

В результате землетрясения в Китае есть жертвы и пострадавшие

Происшествия

Серия подземных толчков произошла вечером 17 июня на юго-западе Китая

Пекин, 18 июня 2019, 00:59 — REGNUM  По меньшей мере шесть человек погибли и ещё 75 пострадали в результате землетрясения на юго-западе Китая, передаёт агентство «Синьхуа».

Вечером 17 июня в китайской провинции Сычуань было зафиксировано два мощных землетрясения. Первое — магнитудой 6,0 — произошло в уезде Чаннин округа Ибинь. Спустя 40 минут подземные толчки магнитудой 5,1 произошли в уезде Гун в том же округе.

Сообщается, что жертвы и пострадавшие есть в результате обоих землетрясений.

Читайте ранее в этом сюжете: На юго-западе Китая произошло второе сильное землетрясение за час

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Землетрясение в Китае
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить