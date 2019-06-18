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Десять человек пострадали от турбулентности при перелете в Швейцарию

Происшествия

Их госпитализировали после приземления

Базель, Швейцария, 18 июня 2019, 00:59 — REGNUM  Авиалайнер болгарской авиакомпании ALK, выполнявший рейс «Приштина — Базель», попал в зону турбулентности в небе над Швейцарией, в результате чего пострадали десять пассажиров, сообщает газета Basler Zeitung.

Сообщается, что за 20 минут до посадки самолета пассажиры ощутили сильную тряску на борту. После этого пилот сообщил диспетчерам аэропорта о необходимости оказать медпомощь нескольким пассажирам на борту авиарейса. После приземления десять человек были госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня самолет авиакомпании Avianca, следовавший из Перу в Аргентину, попал в зону турбулентности, пролетая над Андами. В результате произошедшего пострадали 15 человек. На борту самолета оказалась доктор, которая оказала пассажирам первую помощь. Затем, после приземления, пострадавших передали на осмотр медикам.

Читайте ранее в этом сюжете: При перелете в Аргентину 15 пассажиров пострадали из-за турбулентности

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Авиапроисшествия
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