Десять человек пострадали от турбулентности при перелете в Швейцарию

Базель, Швейцария, , 00:59 — REGNUM Авиалайнер болгарской авиакомпании ALK, выполнявший рейс «Приштина — Базель», попал в зону турбулентности в небе над Швейцарией, в результате чего пострадали десять пассажиров, сообщает газета Basler Zeitung.

Сообщается, что за 20 минут до посадки самолета пассажиры ощутили сильную тряску на борту. После этого пилот сообщил диспетчерам аэропорта о необходимости оказать медпомощь нескольким пассажирам на борту авиарейса. После приземления десять человек были госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня самолет авиакомпании Avianca, следовавший из Перу в Аргентину, попал в зону турбулентности, пролетая над Андами. В результате произошедшего пострадали 15 человек. На борту самолета оказалась доктор, которая оказала пассажирам первую помощь. Затем, после приземления, пострадавших передали на осмотр медикам.

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