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На параде с двумя миллионами участников в Канаде произошла стрельба

Происшествия

В результате стрельбы пострадали два человека

Торонто, Канада, 18 июня 2019, 00:46 — REGNUM  Неизвестные открыли стрельбу на чемпионском параде клуба Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) «Торонто Рэпторс» 17 июня в канадском городе Торонто, сообщает пресс-служба местной полиции.

Как уточняется, инцидент произошёл на пересечении улиц Бэй и Альберт. В результате стрельбы два человека получили серьёзные ранения, но угрозы их жизни нет.

Сообщается, что полиции удалось задержать двух стрелков. Мотивы их действий в настоящее время выясняются.

Как передавало ИА REGNUM, в понедельник, 17 июля, в Канаде состоялся парад по случаю первого в истории завоевания клубом «Торонто Рэпторс» чемпионского титула NBA. В финальной серии «Торонто» обыграли «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 4:2.

В параде с участием игроков, их тренеров и болельщиков приняли участие около двух миллионов человек.

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Пулевая стрельба
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