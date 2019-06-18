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Фельдшер погибла в ДТП со скорой помощью в Моршанске

Происшествия

Легковой автомобиль выехал на красный свет и столкнулся с машиной медиков

Фельдшер погибла в ДТП со скорой помощью в Моршанске
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Машина скорой помощи

Моршанск, Тамбовская область, 18 июня 2019, 00:18 — REGNUM  Один человек погиб и ещё четверо пострадали в результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Тамбовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России

По информации ведомства, авария произошла около 20:40 в городе Моршанске. Легковой автомобиль SsangYong Actyon выехал на красный сигнал светофора и допустил боковое столкновение с автомобилем скорой помощи «ГАЗель».

Сообщается, что в результате аварии погибла женщина 1984 года рождения, пострадали трое мужчин 1990, 1953 и 1985 годов рождения и женщина 1959 года рождения.

Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что погибшая была фельдшером скорой помощи. В числе пострадавших — водители обоих автомобилей и пациент.

Полиция в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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ЧП с машинами «скорой помощи»
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