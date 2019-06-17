Понедельник, 17 Июня 2019 года
23:52:43 МСК

Посольство РФ отреагировало на убийство 13-летней россиянки в Испании

Происшествия

Генконсульство в Барселоне выясняет обстоятельства трагедии

Барселона, Испания, 17 июня 2019, 23:42 — REGNUM  Посольство России выясняет все обстоятельства убийства 13-летней гражданки РФ в городе Матаро в провинции Барселона, сообщает 17 июня агентство RT со ссылкой на пресс-секретаря посольства России в Мадриде Надежду Дементьеву.

По её словам, этим трагическим случаем занимается генконсульство РФ в Барселоне. После того, как будет получена достоверная информация, посольство России в Испании поделится ею с представителями СМИ.

Напомним, 17 июня испанское издание El Periodico сообщило, что в городе Матаро было обнаружено тело убитой 13-летней уроженки России. Убитая проживала там около года вместе с матерью и 16-летним братом.

Тело убитой было обнаружено друзьями её матери, которая уехала из города на несколько дней.

Полицейские разыскивают брата убитой девочки, который бесследно исчез.

Читайте ранее в этом сюжете: Убившему в США сноубордиста Кольцова наркоману грозит смертная казнь

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия с гражданами России за границей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить