Посольство РФ отреагировало на убийство 13-летней россиянки в Испании

Барселона, Испания, , 23:42 — REGNUM Посольство России выясняет все обстоятельства убийства 13-летней гражданки РФ в городе Матаро в провинции Барселона, сообщает 17 июня агентство RT со ссылкой на пресс-секретаря посольства России в Мадриде Надежду Дементьеву.

По её словам, этим трагическим случаем занимается генконсульство РФ в Барселоне. После того, как будет получена достоверная информация, посольство России в Испании поделится ею с представителями СМИ.

Напомним, 17 июня испанское издание El Periodico сообщило, что в городе Матаро было обнаружено тело убитой 13-летней уроженки России. Убитая проживала там около года вместе с матерью и 16-летним братом.

Тело убитой было обнаружено друзьями её матери, которая уехала из города на несколько дней.

Полицейские разыскивают брата убитой девочки, который бесследно исчез.

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