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Польские моряки пробили дно на военно-морских учениях НАТО на Балтике

Происшествия

Десантный корабль ВМС Польши Gniezno неудачно вышел на пляж

Варшава, 17 июня 2019, 21:27 — REGNUM  Десантный корабль польских ВМС Gniezno повредил себе днище, участвуя в высадке десанта НАТО на учениях BALTOPS-2019 в Балтийском море, сообщил 17 июня журналистам пресс-секретарь восьмой флотилии обороны побережья ВМС Польши Гжегож Левандовский.

По его словам, «корабль… во время одного из выходов на пляж столкнулся с подводным объектом, повредив обшивку днища».

В результате неудачного выхода на пляж никто из польских моряков не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, в военно-морских учениях НАТО BALTOPS-2019 задействованы порядка 12 тыс. военных, более 40 кораблей и несколько десятков летательных аппаратов.

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Военные учения
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