В Польше горит полигон, занятый под военные учения НАТО

Варшава, , 20:42 — REGNUM В ходе военных учений НАТО в Польше произошел пожар на Дравском полигоне в Польше возник крупный пожар, охвативший площадь не менее 100 га, сообщают 17 июня польские экстренные службы.

На данный момент не удаётся даже воспрепятствовать распространению пожара, несмотря на то, что с ним борются 30 пожарных бригад при помощи военных.

Масштаб возгорания и его распространение уже достигли таких масштабов, что к тушению могут привлечь авиацию.

Напомним, на Дравском полигоне в Польше проводится часть сухопутных военных учений НАТО Dragon-19 с участием 18 тыс. человек и 2,5 тыс. единиц военной техники.

Параллельно с ними НАТО проводит в Балтийском море военно-морские учения BALTOPS-2019.

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