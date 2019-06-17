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Экс-глава Свердловской ж/д найден мёртвым в доме на Рублёвском шоссе

Происшествия

Его убили?

Экс-глава Свердловской ж/д найден мёртвым в доме на Рублёвском шоссе
Иван Шилов © ИА REGNUM
Тело

Екатеринбург, 17 июня 2019, 20:25 — REGNUM  На Свердловской железной дороге подтверждают факт гибели бывшего начальника подразделения РЖД Алексея Миронова.

«Считаем произошедшее крупной трагедией», — заявили изданию «Областная газета» в пресс-службе СвЖД.

От дальнейших комментариев в организации воздержались. А тем временем уральцы гадают на форумах и в соцсетях, что повлекло смерть экс-руководителя. Одни считают, что он покончил с собой. Другие же полагают, что его убили.

По данным издания «Накануне.ru», Алексей Миронов был найден мёртвым в своём доме на Рублёвском шоссе в Подмосковье.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июня Миронов был освобождён из-под домашнего ареста под залог в размере 5 млн рублей. Задержали его в середине декабря по подозрению в получении взятки и до апреля он пробыл в СИЗО. Отметим, сам он не признавал за собой вины в инкриминируемом преступлении.

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Бытовые убийства
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