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На юго-западе Китая случилось второе сильное землетрясение за час

Происшествия

Повторные подземные толчки в провинции Сычуань достигли магнитуды 5,1

На юго-западе Китая случилось второе сильное землетрясение за час
UCL Mathematical & Physical Sciences
Землетрясение

Пекин, 17 июня 2019, 20:03 — REGNUM  В китайской юго-западной провинции Сычуань повторилось сильное землетрясение с магнитудой 5,1, сообщает Китайский сейсмический центр.

В уезде Гун в 18:36 мск были зафиксированы сейсмические толчки. Ранее, в 17:55 мск подземные толчки магнитудой 6,0 сейсмологи зафиксировали в уезде Чаннин округа Ибинь.

Стоит отметить, что в китайской провинции Сычуань землетрясения происходят не только часто, но и сопровождаются многочисленными жертвами.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2008 года в результате землетрясения магнитудой 8 здесь погибло свыше 87 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: На юго-западе Китая зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8

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Землетрясения
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