Понедельник, 17 Июня 2019 года
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В штате Джамму и Кашмир вновь напали на конвой индийских военных

Происшествия

Нападение произошло в том же районе, где от атаки смертника погибли 45 солдат и офицеров военизированной полиции Индии

Нью-Дели, 17 июня 2019, 19:41 — REGNUM  В северном индийском штате Джамму и Кашмир атакован автомобиль с индийскими военными, сообщает 17 июня телеканал NDTV.

По информации телеканала, нападавшие сначала взорвали самодельную бомбу, а затем открыли огонь из стрелкового оружия.

О погибших и раненых с обеих сторон пока ничего не сообщается, однако известно, что нападение произошло через несколько часов после столкновения с боевиками, в котором был убит один и ранены трое индийских военных.

Отмечается, что подрыв военного автомобиля и перестрелка произошли в округе Пулвама, где несколько месяцев назад 45 индийских военных погибли в результате атаки смертника на автоколонну.

Напомним, штат Джамму и Кашмир является индийской территорией, принадлежность которой оспаривает Пакистан. Индийская сторона считает, что пакистанские власти поддерживают радикальные террористические группы, действующие в этом штате против индийских силовиков.

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Индо-пакистанский конфликт
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