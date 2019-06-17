Планировавшего уехать в Сирию жителя Чувашии осудили за призыв к терроризму

Чебоксары, , 18:41 — REGNUM Ещё один житель Чувашии, являющийся уроженцем Таджикистана, приговорен к лишению свободы за совершение преступления террористической направленности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по республике, мужчина не только оправдывал идеологию международных террористических организаций, но и планировал выехать в одну из арабских стран для участия в боевых действиях.

Перед судом предстал 27-летний новочебоксарец, являющийся уроженцем Таджикистана. Он был задержан правоохранителями в ноябре 2018 года в Подмосковье.

«Следствием установлено, что в 2016—2017 годах осужденный, являясь приверженцем идеологии джихадизма и разделяя взгляды участников международных террористических организаций, деятельность которых на территории России запрещена, публично оправдывал в интернете их идеологию и деятельность. Кроме того, он намеревался выехать в одну из арабских стран для участия в боевых действиях», — говорят в УФСБ.

По неофициальным данным, подсудимый планировал уехать в Сирию.

Приволжским окружным военным судом мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма с использованием сети интернет»). Ему назначено наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, решением суда он на один год лишён права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации в интернете. Приговор суда вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичный приговор был вынесен другому уроженцу Таджикистана, также проживающему в Новочебоксарске. 21-летнего мужчину также задержали в Подмосковье и обвинили в публичных призывах к терроризму. Известно, что двое осуждённых были знакомы между собой.

Напомним, в 2015 году в Чувашии в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий была задокументирована противоправная деятельность двух жителей республики, которые заявляли о намерении выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористических группировок. Им были объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ («Участие в незаконном вооруженном формировании»).

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