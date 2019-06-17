Понедельник, 17 Июня 2019 года
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На юго-западе Китая зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8

Происшествия

Ранее на северо-востоке страны произошло землетрясение на нулевой глубине

Пекин, 17 июня 2019, 18:25 — REGNUM  В китайской провинции Сычуань сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,8, сообщает 17 июня Китайский сейсмический центр.

Юго-западную провинцию Китая сотрясали подземные толчки, очаг которых залегал на глубине пяти км.

Сейсмические толчки произошли в уезде Чаннин округа Ибинь в 17.55 мск.

Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях пока нет.

Стоит отметить, что несколькими часами ранее на северо-востоке Китая учёные наблюдали нетипичное землетрясение с очагом толчков на поверхности земли.

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Землетрясения
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