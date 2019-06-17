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Подследственный экс-начальник Свердловской ж/д найден мёртвым в Москве

Происшествия

Об этом сообщают СМИ

Москва, 17 июня 2019, 18:09 — REGNUM  Бывший начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов покончил с собой. Об этом сообщают СМИ.

По данным изданий, это произошло в Москве. Официальных комментариев пока нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алексей Миронов 14 июня был выпущен из-под домашнего ареста под залог в размере 5 млн рублей. Задержали его в середине декабря. Он обвиняется в получении взятки.

До апреля 2019 года он пробыл в СИЗО. Затем суд выпустил его под домашний арест. В июне следователи настаивали на продлении этой меры пресечения. Однако из-за ошибки в ходатайстве суд отказал в его удовлетворении.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-глава Свердловской железной дороги будет выпущен под залог

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