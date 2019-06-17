Подследственный экс-начальник Свердловской ж/д найден мёртвым в Москве

Москва, , 18:09 — REGNUM Бывший начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов покончил с собой. Об этом сообщают СМИ.

По данным изданий, это произошло в Москве. Официальных комментариев пока нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алексей Миронов 14 июня был выпущен из-под домашнего ареста под залог в размере 5 млн рублей. Задержали его в середине декабря. Он обвиняется в получении взятки.

До апреля 2019 года он пробыл в СИЗО. Затем суд выпустил его под домашний арест. В июне следователи настаивали на продлении этой меры пресечения. Однако из-за ошибки в ходатайстве суд отказал в его удовлетворении.

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