Экс-мэр тамбовского Мичуринска ответит в суде за покупку котельной

Мичуринск, Тамбовская область, , 17:33 — REGNUM В Тамбовской области перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями предстанет бывший глава города Мичуринска, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону 17 июня.

Как считает следствие, в 2016 году обвиняемый заключил муниципальный контракт на покупку здания старой котельной с оборудованием и земельным участком стоимостью около 30 миллионов рублей под залог собственности муниципалитета — торговых площадей. Договор теперь уже экс-мэр подписал со своим знакомым. При этом чиновник, считают следователи, прекрасно знал: в бюджете города таких денег нет, более того, необходимость в приобретении устаревшей котельной у города отсутствует — на тот момент к вводу в эксплуатацию готовились две ранее приобретённые блочно-модульные котельные.

Таким образом, в результате действий чиновника, город получил долг и потерял право использования муниципального имущества, переданного в залог, считают следователи. Преступление было выявлено при участии сотрудников регионального управления ФСБ России. Сам бывший глава Мичуринска своей вины не признает.

СУ сообщило о завершении следствия по делу, оно готовится к передаче в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, о возбуждении дела в отношении главы Мичуринска стало известно в мае 2018 года. Летом того же года он покинул пост.

Об этом: Мэр Мичуринска ушел в отставку после возбуждения уголовного дела