В Улан-Удэ все пострадавшие на батуте дети выписаны из больницы

Улан-Удэ, , 17:09 — REGNUM В столице Бурятии — городе Улан-Удэ — все пострадавшие на батуте дети выписаны из больницы с выздоровлением без последствий. Из шести детей в медицинском учреждении до 17 июня оставались двое.

Как сообщает «Тивиком» со ссылкой на слова медиков, своевременное и правильное лечение, а также тот факт, что детский организм быстро идет на поправку, позволили избежать тяжелых последствий. Дети, пострадавшие в трагедии на батуте, полностью здоровы.

«На сегодняшний день из шести детей, которые пострадали на батуте, сегодня в больнице находились двое детей, и после обхода принято решение к выписке детей. Дети выписаны с выздоровлением без последствий и без неврологического дефицита», — сообщила телеканалу первый замминистра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая надувной аттракцион вместе с игравшими на нем детьми был перевернут порывом ветра. Были госпитализированы пять детей в возрасте от трёх до семи лет. На следующий день с жалобами обратился еще один ребёнок. У всех были диагностированы ушибы головного мозга, у двоих — переломы костей черепа.

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