Экс-начальник воронежского райотдела МЧС отправится в колонию на девять лет

Воронеж, , 17:02 — REGNUM Бывшие начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому и Советскому районам городского округа город Воронеж управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Воронежской области и инспектор этого же отдела решением Ленинского районного суда Воронежа признаны виновными в получении взяток. Сегодня, 17 июня, приговор суда вступил в законную силу, сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Как установлено судом и следствием, начальник отдела с 2016 года получил более 320 тыс. рублей в виде взяток от коммерсантов, занимающихся обслуживанием и ремонтом пожарных сигнализаций на объектах предприятий, учреждений и организаций на территории Ленинского и Советского районов Воронежа. Одну из взяток он получил вместе с инспектором его отдела.

Решением суда начальник отдела, а также его подчиненный были признаны судом виновными в получении взяток. Начальнику было назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 2 млн 500 тыс. рублей, ему также запрещено занимать должности в государственных органах в течение восьми лет. Его подчиненный приговорен к пяти годам лишения свободы условно, он также должен заплатить штраф в 2010 тыс. рублей. Работать в органах госвласти он не сможет в течение ближайших трех лет.

Осужденные обжаловали приговор суда. 17 июня Воронежский областной суд, согласившись с позицией прокуратуры, оставил приговор районного суда без изменения. Приговор вступил в законную силу.