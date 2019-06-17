Понедельник, 17 Июня 2019 года
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В Китае сейсмологи зафиксировали очень странное землетрясение

Происшествия

Очаг толчков расположен на поверхности земли, поэтому учёные считают, что это может быть взрыв

Пекин, 17 июня 2019, 16:32 — REGNUM  На территории северо-восточной китайской провинции Цзилинь зафиксировано землетрясение с нетипичными характеристиками, сообщает 17 июня Китайский сейсмологический центр.

Магнитуда землетрясения слабая, не превышающая отметку 1,3, однако очаг земных толчков располагается не в глубине, а на поверхности земли.

Сейсмологи допускают, что это мог быть сильный взрыв.

Отмечается, что колебания были зафиксированы в уезде Хуньчунь городского округа Яньбянь-Корейском автономном округе и недалеко от эпицентра проходит одна из железных дорог.

Подробности выясняются.

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Землетрясения
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