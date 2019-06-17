В Китае сейсмологи зафиксировали очень странное землетрясение

Пекин, , 16:32 — REGNUM На территории северо-восточной китайской провинции Цзилинь зафиксировано землетрясение с нетипичными характеристиками, сообщает 17 июня Китайский сейсмологический центр.

Магнитуда землетрясения слабая, не превышающая отметку 1,3, однако очаг земных толчков располагается не в глубине, а на поверхности земли.

Сейсмологи допускают, что это мог быть сильный взрыв.

Отмечается, что колебания были зафиксированы в уезде Хуньчунь городского округа Яньбянь-Корейском автономном округе и недалеко от эпицентра проходит одна из железных дорог.

Подробности выясняются.

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на востоке Индонезии