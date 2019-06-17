12 человек погибли в Индонезии в результате ДТП

Джакарта, , 15:59 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Индонезии погибли 12 человек и десятки получили ранения, сообщает Kompas.

Известно, что столкновение с участием четырех транспортных средств произошло рано утром в понедельник, 17 июня, на платной трассе Чикопо-Палиманан в провинции Западная Ява.

В полиции сообщили, что виновником аварии вероятно был водитель автобуса, который пересек полосу и врезался в автомобиль Toyota, затем в автомобиль Mitsubishi и грузовик.

В результате инцидента 43 человека получили ранения и были доставлены в больницу.

Причины случившегося выясняются. По предварительной версии, в середине поездки пассажир автобуса попытался выхватить руль у водителя, из-за чего последний потерял контроль над транспортным средством.

Напомним, дорожно-транспортные происшествия распространены на архипелаге Юго-Восточной Азии. В сентябре 21 человек погиб, когда автобус упал в ущелье в районе индонезийского города Сукабуми.