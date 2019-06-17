Понедельник, 17 Июня 2019 года
15:50:30 МСК

Сель сошел на Транскавказскую магистраль: закрыта дорога в Южную Осетию

Происшествия

Дорожники ведут расчистку магистрали от селевых масс

Владикавказ, 17 июня 2019, 15:50 — REGNUM  Закрыто движение по Транскавказской автомагистрали. Причиной стал мощный селевой поток, перекрывший дорогу. Происшествие произошло сегодня, 17 июня. О том, что ТрасКАМ оказался перекрытым селем в районе населенного пункта Зарамаг на 69-ом км автомагистрали, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Ведомство вынесло решение о закрытии с 14:30 17 июня до особого распоряжения дороги, ведущей в Южную Осетию.

«По имеющейся информации высота сошедшей массы (камни с водой) составляет порядка 2,5 м. Она перекрывает участок на протяжении 70 м. В результате происшествия никто не пострадал», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Спасатели обратились к участникам дорожного движения с просьбой воздержаться от поездок в зону схода селя и планировать свое передвижение в соответствии со складывающейся обстановкой на Транскавказской автомагистрали.

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Оползни, лавины, сели
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