В Турции задержали порядка 75 нелегальных мигрантов

Анкара, , 15:51 — REGNUM Правоохранительные органы Турции задержали по меньшей мере 75 нелегальных мигрантов в столице государства, городе Анкара. Об этом 17 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Среди беженцев были 33 человека из Афганистана, 30 из Пакистана и 12 из Бангладеш, все они доставлены в миграционные службы, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают человека, причастного к организации канала нелегальной миграции.

Напомним, Турция по-прежнему остается основным перевалочным пунктом для беженцев, пытающихся проникнуть на территорию Евросоюза. За 2018 год в стране было задержано порядка 268 тыс. нелегальных мигрантов.

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