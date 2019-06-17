Понедельник, 17 Июня 2019 года
15:54:53 МСК

В Турции задержали порядка 75 нелегальных мигрантов

Происшествия

Разыскивается контрабандист

Анкара, 17 июня 2019, 15:51 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции задержали по меньшей мере 75 нелегальных мигрантов в столице государства, городе Анкара. Об этом 17 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Среди беженцев были 33 человека из Афганистана, 30 из Пакистана и 12 из Бангладеш, все они доставлены в миграционные службы, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают человека, причастного к организации канала нелегальной миграции.

Напомним, Турция по-прежнему остается основным перевалочным пунктом для беженцев, пытающихся проникнуть на территорию Евросоюза. За 2018 год в стране было задержано порядка 268 тыс. нелегальных мигрантов.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МВД Франции не согласен с идеей введения миграционных квот

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миграция, гражданство, паспортизация
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить