В США 11-летний ребёнок дал отпор грабителям при помощи мачете

Ориндж, США, , 15:45 — REGNUM В США 11-летний ребенок дал отпор 19-летнему грабителю при помощи мачете, которое висело на стене его дома. Об этом случае 17 июня сообщил телеканал CNN.

Происшествие произошло 14 июня 2019 года. Брэйдон Смит (так зовут мальчика), находился дома один и разговаривал по телефону со своей матерью. В этот момент он увидел, как к его дому подъезжает машина. Из неё вышли женщина и мужчина, третий подозреваемый находился за рулём.

Мужчина забрался в дом через окно и, угрожая ребёнку пневматическим пистолетом, заставил его забраться в шкаф. Впоследствии он решил сходить и проверить телефон, по которому говорил Брэйдон. В этот момент мальчик схватил мачете и, когда нападавший вернулся, он ударил его по голове.

Мужчина, получивший травму, несколько раз ударил ребёнка, а затем схватил игровую консоль и телевизор. Однако вскоре он бросил их и скрылся вместе с сообщниками.

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