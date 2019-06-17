У членов преступной группы в Ульяновске изъято наркотиков на 30 млн рублей

Ульяновск, , 15:40 — REGNUM В Ульяновске завершено расследование уголовного дела в отношении участников наркосообщества. Из незаконного оборота изъято около 60 тыс. доз синтетических наркотиков на общую сумму более 30 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по Ульяновской области.

Перед судом предстанут 14 участников организованного преступного сообщества, которых обвиняют в незаконном обороте наркотиков. По данным полиции, с июня 2016 года по июнь 2018 года через специально созданный интернет-магазин злоумышленники сбывали на территории Поволжья синтетические наркотические средства, закладывая их «в подъездах и дворах жилых домов, возле строений и сооружений различного назначения».

"В ходе личного досмотра и обысков, проведённых по местам жительства обвиняемых, а также в оборудованных ими тайниках полицейские обнаружили порядка 12 кг наркотиков на общую сумму более 30 млн рублей. Таким образом полицейским удалось предотвратить введение в незаконный оборот порядка 60 тыс. доз синтетических наркотических средств», — говорят в полиции.

Кроме того, следователями установлена причастность двоих из участников преступной группы к легализации более 5 млн рублей средств, полученных от реализации наркотиков.

Двое злоумышленников находятся под арестом, трое — под подпиской о невыезде, один из них объявлен в розыск, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию. Дело передано в суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе в I квартале 2019 года число выявленных фактов наркосбыта по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросло на 17,5% (с 5810 до 6826), почти на 40% возросло количество расследованных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных в составе организованных групп, а на 70% — в составе преступных сообществ. В 2018 году от отравлений наркотиками в целом по округу погибло 400 человек. На учет поставлены выявленные впервые 359 несовершеннолетних наркопотребителей, каждый двенадцатый из них уже является наркоманом.

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