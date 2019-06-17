В ВСУ рассказали о потерях в Донбассе за май

Киев, , 15:38 — REGNUM В мае в Донбассе погибли восемь боевиков ВСУ, ещё 42 получили ранения, заявил первый заместитель командующего карательной операцией в Донбассе генерал-майор Игорь Танцюра, сообщило 17 июня «Радио Свобода».

«Количество раненых и погибших украинских военных за май 2019 года — 42 раненых и травмированных вследствие боевых действий, 19 боевых травмирований и 8 погибших», — рассказал он.

Представитель ВСУ не уточнил, учтены ли те, кто скончались позже от полученных ранений, а также идёт ли речь обо всех силовых структурах Украины, или только о ВСУ.

Напомним, ранее представители миссии Украины при международных организациях в Вене заявили, что за три месяца, начиная с 8 марта, в Донбассе погибли 33 украинских силовика.

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