Ульяновца обвиняют в попытках сжечь из мести офис Роскомнадзора

Ульяновск, , 15:13 — REGNUM В Ульяновске направлено в суд уголовное дело в отношении безработного мужчины, которого обвиняют в неоднократных попытках сжечь офис регионального управления Роскомнадзора. Как сообщает областная прокуратура, причиной стало желание отомстить за блокировку «пиратского» интернет-ресурса.

По данным следствия, весной 2018 года обвиняемый трижды пытался сжечь в Ульяновске офис регионального управления Роскомнадзора по улице Карла Маркса. По информации ведомства, для этого он купил и разлил в стеклянные бутылки легковоспламеняющуюся жидкость, которые хранил в одном из гаражных боксов.

«2 и 15 апреля, 9 мая 2018 года злоумышленник в маске ночью при помощи молотка или камней разбивал окна в здании, выплескивал горючую субстанцию и поджигал. Мужчина пояснил, что его преступные действия, направленные на причинение материального ущерба на сумму около 10 млн рублей, были продиктованы местью за блокировку Роскомнадзором интернет-ресурса, предоставлявшего незаконную возможность беспрепятственно пользоваться «пиратским» видео-контентом», — говорят в надзорном ведомстве.

Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ («Покушение на уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога»).

Отметим, в апреле 2018 года федеральные СМИ сообщили, что в Санкт-Петербурге «заминировали» офис городского управления Роскомнадзора. Тогда из офиса на Садовой улице эвакуировали 25 человек, бомбу не обнаружили.

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