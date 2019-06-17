По подозрению в убийстве главы правительства Касселя арестован мужчина

Кассель, Германия, , 15:12 — REGNUM По подозрению в убийстве главы правительства немецкого города Кассель (федеральная земля Гессен) Вальтера Любке арестован 45-летний мужчина. Это ранее судимый активист неонацистских взглядов, пишет газета Bild 17 июня.

Полиция выявила подозреваемого при помощи анализа ДНК из биоматериалов, обнаруженных на одежде убитого политика. Имя подозреваемого имелось в базе данных полиции из-за нескольких правонарушений и судимостей. В частности, он участвовал в беспорядках 1 мая 2009 года в Дортмунде и был приговорен к семи месяцам лишения свободы. Арест подозреваемого был произведен 15 июня.

О вероятной причастности неонацистов к убийству крупного политика «Христианско-демократического союза» газеты сообщили вскоре после убийства. В 2015 году, когда начался миграционный кризис, Вальтер Любке посоветовал всем немцам, не согласным с принятием беженцев, покинуть Германию. Тогда в его адрес поступили угрозы.

Расследование громкого убийства передано прокуратурой Касселя в ведение федеральной прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня на севере Германии были задержаны трое подозреваемых по делу об убийстве Любке. Позже они были отпущены на свободу.

Напомним, 65-летний политик был убит в ночь на 2 июня в своем саду выстрелом с близкого расстояния. Любке возглавлял правительство гессенского города 10 лет.

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