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Кубань: начальник полиции Псебая подозревается в получении взятки

Происшествия

Главу отделения полиции арестовали

Краснодар, 17 июня 2019, 15:01 — REGNUM  Уголовное дело о получении взятки, сопряженном с вымогательством возбуждено в отношении начальника отделения полиции поселка Псебай ОМВД России по Мостовскому району Краснодарского края, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, полицейский предложил предпринимателю, которого поймал на работе без специального разрешения, заплатить ему 50 тыс. рублей за непривлечение к уголовной ответственности. Предприниматель обратился в правоохранительные органы. 6 июня полицейский был задержан сотрудниками по Краснодарскому краю при получении денег.

В настоящее время полицейский взят под стражу. В ГУ МВД по региону сообщили, что в отношении сотрудника проводится служебная проверка, по окончании которой он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Как напоминает ИА REGNUM, название посёлка Псебай стало известно всей стране в мае 2018 года — после зверского убийства многодетной матери группой подростков. Тогда жители вышли на сход, требуя найти и наказать преступников. В поселок прибыли представители Следственного комитета и центрального аппарата МВД, которые проводили, в том числе, и проверку работы полиции в районе.

Об этом: Работу полиции на Кубани проверят после резонансного убийства

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Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов
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