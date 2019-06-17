Понедельник, 17 Июня 2019 года
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В аварийном доме Боровска потолок рухнул на детскую кровать

Происшествия

К счастью, ребёнка в кроватке не было

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В аварийном доме Боровска потолок рухнул на детскую кровать
Иллюстрация: Kaluga.sledcom.ru
Под завалами оказалась пустая кровать двухлетнего ребенка

Боровск, Калужская область, 17 июня 2019, 14:50 — REGNUM  Следственными органами Калужской области организовано проведение доследственной проверки информации, размещенной в сети Интернет, об обрушении потолка в аварийном доме в городе Боровске. Об этом 17 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СК России Лилия Мошкова.

Сообщалось, что 16 июня 2019 года на улице Рабочая в Боровске, в квартире дома, признанного аварийным в 2016 году, произошел обвал потолка. Под завалами оказалась пустая кровать двухлетнего ребенка.

«В ходе проверки следователи установят причину обрушения и другие обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц о принятии мер по расселению аварийного дома», — сказала Лилия Мошкова.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая власти региона отчитались о расселении 508 аварийных домов и переселении 8,57 тыс. человек за пять лет. Финансирование работ превысило 5,6 млрд рублей.

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