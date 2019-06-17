Четыре боевика ВСУ пострадали в ходе учебных стрельб — разведка НМ ЛНР

Луганск, , 14:43 — REGNUM Во время проведения занятий по боевой подготовке в подразделении 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ ранения получили четыре боевика, один из которых скончался, заявил 17 июня на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, ссылаясь на данные разведки.

«В ходе занятий по огневой подготовке с военнослужащими 54-й отдельной механизированной бригады в результате неудовлетворительной подготовки к проведению занятия и недостаточного опыта руководителей стрельб, получили ранения четверо военнослужащих, один из которых скончался по дороге в лечебное учреждение», — рассказал Филипоненко, заявление которого обнародовано на сайте оборонного ведомства.

Он также добавил, что минувшей ночью в одном из подразделений 14-й бригады ВСУ в ходе пьяной ссоры командир ранил из автомата подчинённого солдата.

«Не исключаем, что в целях сокрытия данного инцидента небоевую потерю выдадут как ранение военнослужащего, полученное при обстреле со стороны Народной милиции», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львовской области из-за нарушения правил обращения с оружием погиб боевик ВСУ.

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