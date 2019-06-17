На северо-западе Нигерии боевики убили более 30 человек

Яунде, , 14:39 — REGNUM Члены вооруженной группировки убили по меньшей мере 34 человек во время нескольких атак на деревни северо-запада Нигерии. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники полиции.

По словам представителя полиции штата Замфара Мухаммеда Шеху, боевики напали в пятницу, 14 июня.

«Мы услышали выстрелы и увидели, как от мотоциклистов люди бегут в поисках убежища», — вспомнил житель одной из деревень Шеху Шинкафи.

«Мы тут же спрятались в ближайшем доме. Покончив с убийствами, бандиты направились в соседнюю деревню», — добавил Шинкафи. Он рассказал, что в его деревне боевики убили 12 человек.

По словам местных жителей, боевики не встретили никакого сопротивления, так как в области нет представителей служб безопасности.

В 2019 году на северо-западе Нигерии погибли сотни человек.